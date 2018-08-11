ЦСКА ушел от поражения в матче с «Енисеем»
Московский ЦСКА ушел от поражения в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с красноярским «Енисеем», сообщает «Советский спорт».
Игра завершилась со счетом 1:1. На 58-й минуте вперед вышли хозяева усилиями Михаила Костюкова. Однако на 79-й минуте счет сравнял Абель Эрнандес, реализовавший пенальти.
Реклама
На 50-й минуте защитник армейцев Кирилл Набабкин получил красную карточку.
Таким образом, ЦСКА не может выиграть в третьем матче подряд в рамках РПЛ.
«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию встречи.
Ранее стали известны стартовые составы «Енисея» и ЦСКА.
Россия. Премьер-лига. 3-й тур
«Енисей» (Красноярск) — ЦСКА (Москва) — 1:1
Голы: 1:0 — Костюков, 58; 1:1 — Эрнандес, 79 (пенальти).