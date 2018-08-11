Россияне Шлейхер и Тимошинина завоевали золото ЧЕ в прыжках в воду с 10-метровой вышки
Россияне Никита Шлейхер и Юлия Тимошинина завоевали золотые медали чемпионата Европы по летним видам спорта в прыжках в воду с 10-метровой вышки в миксте, сообщает ТАСС.
Спортсмены показали результат 309,63 балла. Второе место заняли британцы Мэтью Ли и Лоис Тулсон (307,80), третьими стали немцы Флориан Фандлер и Кристина Вассен (278,64).
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На объединенном турнире россияне лидируют в медальном зачете, завоевав 28 золотых, 16 серебряных и 13 бронзовых наград.
Ранее российские гимнасты завоевали золото ЧЕ в командном многоборье.