Россияне Шлейхер и Тимошинина завоевали золото ЧЕ в прыжках в воду с 10-метровой вышки

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Россияне Никита Шлейхер и Юлия Тимошинина завоевали золотые медали чемпионата Европы по летним видам спорта в прыжках в воду с 10-метровой вышки в миксте, сообщает ТАСС.

Спортсмены показали результат 309,63 балла. Второе место заняли британцы Мэтью Ли и Лоис Тулсон (307,80), третьими стали немцы Флориан Фандлер и Кристина Вассен (278,64).

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На объединенном турнире россияне лидируют в медальном зачете, завоевав 28 золотых, 16 серебряных и 13 бронзовых наград.

Ранее российские гимнасты завоевали золото ЧЕ в командном многоборье.