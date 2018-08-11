Бондаренко посвятила первую в истории страны медаль в BMX сборной России
Велогонщица Ярослава Бондаренко прокомментировала свое успешное выступление в суперкроссе на соревнованиях по BMX на чемпионате Европы, сообщает «РИА Новости».
«Медаль посвящаю сборной России, работе всей команды. В медальный зачет чуть-чуть вложили, потому что, когда выходила, выезжала из гостиницы, увидела, что на одну медаль от британцев отстаем. Хотелось хоть что-нибудь туда от нашей команды положить», — сказала Бондаренко.
Время 21-летней спортсменки — 40,067 секунд. Бондаренко уступила олимпийской чемпионке, чемпионке мира и Европы голландке Лауре Смулдерс 1,367 секунды. Серебро у представительницы Дании Симоны Кристенсен.
Бронзовая медаль Бондаренко стала первой наградой чемпионатов Европы в истории российского ВМХ в суперкроссе.
Ранее сообщалось, что россиянин Василий Мизинов, завоевавший бронзу чемпионата Европы в спортивной ходьбе на 20 км, был настроен на золото.
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