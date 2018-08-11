Россиянка Бондаренко выиграла бронзовую медаль в велоспорте-BMX
Россиянка Ярослава Бондаренко выиграла бронзовую медаль чемпионата Европы по велоспорту-BMX, сообщает ТАСС.
Представительница России показала время 40.067. Золото ушло в актив национальной команды Нидерландов — первое место во второй раз подряд заняла чемпионка Европы и мира, олимпийская чемпионка Лаура Смулдерс. Она показала результат 38.700. Серебряную медаль завоевала велогонщица из Дании Симона Кристенсен (38.965).
Ранее российский легкоатлет Василий Мизинов завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы по легкой атлетике в Берлине в спортивной ходьбе на 20 км.