Россия завоевала бронзу в спортивной ходьбе на 20 км

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Российский легкоатлет Василий Мизинов завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы по легкой атлетике в Берлине в спортивной ходьбе на 20 км, сообщает «Советский спорт».

В соревнованиях победу одержал представитель сборной Испании Альваро Мартин, а серебряную медаль взял его соотечественник Диего Гарсия Каррера.

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В женских стартах в аналогичной дисциплине золотую награду завоевала также представительница Испании Мария Перес. Единственная участница из России Яна Смердова по ходу дистанции была дисквалифицирована за три предупреждения.

Ранее Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин рассказал о впечатлениях от победы российской атлетки Марии Ласицкене на Чемпионате Европы.