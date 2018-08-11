Легкоатлету Шубенкову не нужно золото ЧЕ с низким результатом

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Российский бегун Сергей Шубенков прокомментировал свое поражение в финальном забеге на дистанции 110 метров с барьерами, передает ТАСС.

Россиянин и француз Паскаль Мартино-Лагарди показали результат 13,17 секунды, однако после фотофиниша судьи отдали победу французскому атлету.

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«Я не могу утверждать, но мне показалось, что он был чуть впереди. Тем более, походу дистанции я его догонял. В любом случае, это не тот результат, на который я здесь рассчитывал. С таким временем пусть Лагард забирает золото», — сказал россиянин.

Ранее сообщалось, что протест Шубенкова на результат финального забега на ЧЕ отклонен.