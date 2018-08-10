Нурмагомедов — Уайту: попроси Трампа выдать моему отцу визу
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал встречу главы UFC Дэны Уайта с президентом США Дональдом Трампом, передает «Советский спорт».
«Дэна, пожалуйста, попроси Трампа предоставить моему отцу визу», — написал Нурмагомедов в своем инстаграме.
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Отец бойца Абдулманап Нурмагомедов уже долгое время не может получить право на въезд в страну. Виза отца Нурмагомедова была аннулирована в 2016 году по неизвестным причинам.
Ранее сообщалось, что боец ММА Расул Мирзаев проведет поединок после двухгодичного перерыва.