«Уфа» победила «Прогресс» в матче квалификации ЛЕ
На своем поле «Уфа» победила люксембургский «Прогресс» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы со счетом 2:1, сообщает Sport24.
К 64 минуте уфимский клуб забил два мяча, отличились Сильвестр Игбун и Иван Обляков. Но к 84 минуте гости сумели отыграть один мяч, забил Александр Карапетян.
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Эта победа стала первой для российского клуба в квалификации Лиги Европы: во втором раунде «Уфа» дважды сыграла вничью с «Домжале».
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ранее «Уфа» и «Прогресс» определились со стартовыми составами.
Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
«Уфа» (Уфа, Россия) — «Прогресс» (Нидеркорн, Люксембург) — 2:1
Голы: 1:0 — Игбун, 38; 2:0 — Обляков, 64; 2:1 — Карапетян, 84.