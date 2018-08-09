«Уфа» победила «Прогресс» в матче квалификации ЛЕ

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На своем поле «Уфа» победила люксембургский «Прогресс» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы со счетом 2:1, сообщает Sport24.

К 64 минуте уфимский клуб забил два мяча, отличились Сильвестр Игбун и Иван Обляков. Но к 84 минуте гости сумели отыграть один мяч, забил Александр Карапетян.

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Эта победа стала первой для российского клуба в квалификации Лиги Европы: во втором раунде «Уфа» дважды сыграла вничью с «Домжале».

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее «Уфа» и «Прогресс» определились со стартовыми составами.

Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. 1-й матч

«Уфа» (Уфа, Россия) — «Прогресс» (Нидеркорн, Люксембург) — 2:1

Голы: 1:0 — Игбун, 38; 2:0 — Обляков, 64; 2:1 — Карапетян, 84.