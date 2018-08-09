Российские спортсмены выиграли золото на ЧЕ по прыжкам в воду
Россияне Александр Бондарь и Виктор Минибаев стали первыми на чемпионате Европы по синхронным прыжкам в воду с десятиметровой вышки, сообщает ТАСС.
Серебро завоевали британцы Мэтью Диксон и Ноа Уильямс, а бронзу взяли представители Армении Владимир Арутюнян и Лев Саргсян.
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Для российских прыгунов эта медаль стала третьей на объединенном чемпионате Европы по олимпийским видам спорта. До этого бронзу завоевали Юлия Тимошинина и Евгений Кузнецов в командных соревнованиях, а Тимошинина вместе с Екатериной Беляевой заняли второе место в прыжках с десятиметровой вышки.
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию восьмого дня объединенного чемпионата Европы по летним видам спорта.