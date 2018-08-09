РФС потребует от УЕФА провести расследование инцидента на матче «Спартака»

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Исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза Александр Алаев заявил, что организация обратится в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с требованием расследовать инцидент с нападением греческих фанатов на журналистов из России на матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между ПАОКом и московским «Спартаком».

»РФС считает недопустимым проявление агрессии и хамства к работникам СМИ, которые выполняют свой профессиональный долг. До, во время и после матча греческая сторона должна была обеспечить безопасное пребывание российских журналистов на стадионе.

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РФС проведет собственную проверку случившегося и в ближайшее время обратится в УЕФА для того, чтобы было проведено детальное расследование и все виновные понесли наказание», — цитирует Алаева ТАСС.

По словам российских журналистов, они неоднократно подвергались нападению со стороны фанатов греческого клуба. Представители СМИ отмечали, что сотрудники правоохранительных органов не предпринимали необходимых мер для защиты россиян. Перед матчем фанаты угрожали избить журналистов и отнимали у них личные вещи и деньги, а у входа в ложу прессы они напали на репортеров. Один из них получил несколько ударов по лицу.

В греческом клубе отвергли эти обвинения, заявив, что журналисты провоцировали болельщиков ПАОКа.

Встреча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между ПАОКом и «Спартаком», прошедшая в Салониках, завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.