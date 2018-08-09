Смолов поделился впечатлениями от перехода в «Локомотив»

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Новичок московского «Локомотива» Федор Смолов прокомментировал свой переход из «Краснодара», сообщает Sport24.

«Я рад присоединиться к «Локомотиву» — чемпиону страны, к команде, которая будет представлять Россию в Лиге чемпионов. Это клуб с богатой историей, за который выступало огромное количество знаменитых футболистов. Для меня большая честь поработать с нашим великим тренером — Юрием Семиным. Я очень рад.

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Помню, что мог оказаться в «Локомотиве» еще в 14 лет. Три месяца был на просмотре в Черкизове, мне даже выдали форму с 17-м номером, но потом сказали, что я не попадаю в команду. Тогда очень переживал. Теперь я перехожу в «Локомотив» уже в статусе профессионального футболиста. Это здорово», — цитирует Смолова официальный сайт «железнодорожников».

«Локомотив» объявил о переходе Смолова 9 августа. С 2015 года форвард выступал за «Краснодар». За это время он провел 101 матч и забил 64 мяча.

Финансовые делали трансфера не разглашаются, однако по информации СМИ, «железнодорожники» могли заплатить за футболиста от €10 до €15 млн.