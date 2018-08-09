Смолов определился с игровым номером в «Локомотиве»

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Нападающий Федор Смолов будет выступать в московском «Локомотиве» под девятым номером, сообщает Sport24.

«Локомотив» объявил о переходе Смолова 9 августа. С 2015 года форвард выступал за «Краснодар». За это время он провел 101 матч и забил 64 мяча.

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Финансовые делали трансфера не разглашаются, однако по информации СМИ, «железнодорожники» могли заплатить за футболиста от €10 до €15 млн.

Ранее председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал переход Смолова из «Краснодара».