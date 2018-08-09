ПАОК опроверг обвинения в бездействии во время нападения фанатов на журналистов

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Греческий клуб ПАОК ответил на обвинения в бездействии во время нападении фанатов на российских журналистов на матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов против московского «Спартака», сообщает ТАСС.

«Наши сотрудники защитили российского журналиста, который показывал жесты болельщикам перед входом на стадион. Также был удален оператор, создававший проблемы и находившийся, видимо, в нетрезвом состоянии», — заявили в пресс-службе ПАОКа.

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Российские журналисты неоднократно подвергались нападению со стороны фанатов греческого клуба. Представители СМИ отмечали, что сотрудники правоохранительных органов не предпринимали необходимых мер для защиты россиян.

Встреча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между ПАОКом и «Спартаком», прошедшая в Салониках, завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее консульство России в Греции опровергло информацию о жалобах со стороны российских журналистов.