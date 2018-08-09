Хоркина рассказала о профилактике допинга в России
Двукратная чемпионка Олимпийских игр Светлана Хоркина заявила, что профилактические и образовательные форумы для атлетов позволят снизить число проблем, связанных с нарушением антидопинговых правил.
«Впереди летняя Олимпиада в Токио. Однозначно, лучше делать всегда профилактику допинга заранее, чем потом выявлять какие-то болезни. Сегодня у нас уже эта работа поставлена на рельсы: проходят образовательные форумы, работает Олимпийский комитет России, Министерство спорта и другие спортивные организации. Чем больше у нас информированности, тем меньше у нас потом будет ошибок», — цитирует Хоркину ТАСС.
Легендарная российская спортсменка отметила, что опыт работы России в данном направлении также может помочь и другим странам.
«Здорово, если бы такие же вещи проходили и в других странах», -— сказала Хоркина.
Ранее российский прыгун в высоту Данил Лысенко признался в нарушении антидопинговых правил.