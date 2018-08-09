«Спартак» пропустил в 25-й еврокубковой игре подряд
Московский «Спартак» не смог сохранить в неприкосновенности свои ворота в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, сообщает «Советский спорт».
Красно-белые, ворота которых защищал 20-летний Александр Максименко, пропустили три мяча и потерпели поражение от греческого ПАОКа (2:3). Таким образом, столичная команда пропускает уже в 25-й еврокубковой игре подряд.
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В последний раз москвичи играли «всухую» в матче еврокубка в 2011 году. Тогда команда со счетом 3:0 разгромила «Аякс», а ворота красно-белых защищал Андрей Дикань.
Ранее сообщалось, что «Спартак» впервые за десять лет начал еврокубковый сезон с поражения.