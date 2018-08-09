СМИ: в Греции задержали 15 фанатов «Спартака» перед игрой с ПАОКом
Перед первым матчем третьего квалификационного раунда Лиги чемпионом между московским «Спартаком» и греческим ПАОКом были задержаны болельщики красно-белых, сообщает «Советский спорт».
По информации OnlineOnTour, 15 фанатов московского клуба были задержаны при попытке зайти на стадион «Тумба» в Салониках. Как пишет издание в твиттере, болельщики были доставлены в местное отделение полиции. Также сообщается, что во время игры трое российских фанатов были выведены с трибуны.
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Матч ПАОК — «Спартак» закончился со счетом 3:2 в пользу греческой команды. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.
Ранее сообщалось, что российские журналисты заявили о нападении фанатов ПАОКа.