Игрок ПАОКа о победе над «Спартаком»: не деньги играют в футбол

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Полузащитник греческого ПАОКа Димитрис Лимниос поделился мыслями после победы над московским «Спартаком» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, передает Sport24.

Греки по ходу встречи проигрывали в два мяча, однако добыли итоговую волевую победу со счетом 3:2. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

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«Бюджет «Спартака» в два раза больше нашего, но сегодня мы увидели, что не деньги играют в футбол. Мы были одной семьей, друг за друга, а стадион на протяжении всей игры поддерживал нас. ПАОК одержал большую победу», — сказал футболист.

Ранее сообщалось, что «Спартак» впервые за десять лет начал еврокубковый сезон с поражения.