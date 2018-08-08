«Спартак» уступил ПАОКу в первом матче третьего раунда квалификации ЛЧ
Московский «Спартак» уступил греческому ПАОКу в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, сообщает «Советский спорт».
Встреча завершилась со счетом 3:2. В составе красно-белых отличились Ивелин Попов и Квинси Промес. У ПАОКа мячи забивали Александар Прийович, Димитрис Лимниос и Димитриос Пелькас.
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Ответная игра состоится в Москве 14 августа.
«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию встречи.
Ранее фанаты ПАОКа напали на российских журналистов.
Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд
ПАОК (Греция) — «Спартак» (Москва) — 3:2
Голы: 0:1 — Попов, 7; 0:2 — Промес, 17; 1:2 — Прийович, 29 (пенальти); 2:2 — Лимниос, 37; 3:2 — Пелькас, 44.