Тренер сборной России по синхронному плаванью рассказала о проблемах во время ЧЕ

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Тренер сборной России по синхронному плаванью Татьяна Покровская рассказал, с какими проблемами пришлось столкнуться ее спортсменам во время чемпионата Европы, передает ТАСС.

«На этих соревнованиях все прошло хорошо, хотя нам не хватало акватории: она здесь значительно меньше, чем обычно.

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У нас все композиции, особенно в группе, были рассчитаны на большую акваторию. А здесь же была лужа, можно сказать. Во время исполнения произвольной программы это очень сказалось: там, где они обычно пролетали ветром, сейчас тормозили на месте. Это уже была иная картина», — поделилась Покровская.

На чемпионате ее подопечные завоевали восемь золотых медалей из девяти, не приняв участия в комбинированной программе.

Ранее министр спорта Колобков лично поблагодарил тренера российских синхронисток.