Фанаты «Ливерпуля» встретили аплодисментами ставшего объектом насмешек вратаря

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Болельщики «Ливерпуля» поддержали голкипера команды Лориса Кариуса, который после финала Лиги чемпионов прошлого сезона стал объектом критики и насмешек. Об этом сообщает «Советский спорт».

Фанаты «красных» тепло встретили аплодисментами своего вратаря, вышедшего на замену в товарищеском матче против «Торино». Таким образом болельщики выразили поддержку немцу.

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«Честно говоря, я не был удивлен. По-человечески я надеялся на это. Болельщики «Ливерпуля» показали себя с лучшей стороны», — сказал главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в интервью клубному изданию This Is Anfield после игры.

В финале Лиги чемпионов против мадридского «Реала» Кариус допустил ряд курьезных ошибок, которые привели к поражению «Ливерпуля».

Ранее сообщалось, что экс-вратарь «Реала» опубликовал подборку своих ошибок в защиту Кариуса.