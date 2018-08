Фанаты «Ливерпуля» встретили аплодисментами ставшего объектом насмешек вратаря

Болельщики «Ливерпуля» поддержали голкипера команды Лориса Кариуса, который после финала Лиги чемпионов прошлого сезона стал объектом критики и насмешек. Об этом сообщает «Советский спорт».

Фанаты «красных» тепло встретили аплодисментами своего вратаря, вышедшего на замену в товарищеском матче против «Торино». Таким образом болельщики выразили поддержку немцу.

Реклама

«Честно говоря, я не был удивлен. По-человечески я надеялся на это. Болельщики «Ливерпуля» показали себя с лучшей стороны», — сказал главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в интервью клубному изданию This Is Anfield после игры.

В финале Лиги чемпионов против мадридского «Реала» Кариус допустил ряд курьезных ошибок, которые привели к поражению «Ливерпуля».

Ранее сообщалось, что экс-вратарь «Реала» опубликовал подборку своих ошибок в защиту Кариуса.

This video represents what Liverpool F.C. are perfectly. Allison will be our starting keeper this season, but the ovation for Karius as he comes on shows the solidarity and spirit of our club. I can't wait for Sunday. You'll never walk alone. #LFC pic.twitter.com/GgAKZwukIA