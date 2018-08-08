Шарапова и Касаткина встретятся во втором круге турнира в Монреале
Российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла представительницу Греции Марию Саккари в матче первого круга турнира в Монреале, сообщает «Советский спорт».
Спортсменки провели на корте 2 часа 18 минут. 21-летняя Касаткина одержала победу в трех сетах со счетом 6:4, 4:6, 6:1.
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Во втором круге соревнований Касаткина встретится со своей соотечественницей Марией Шараповой, которая ранее взяла верх над болгаркой Сесил Каратанчевой.
Теннис. Монреаль. 1-й круг
Дарья Касаткина (Россия) — Мария Саккари (Греция) — 6:4, 4:6, 6:1