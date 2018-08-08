14-летняя российская фигуристка смогла откатать мужскую программу

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Российская фигуристка Александра Трусова на прокатке юниорской национальной команды исполнила программу с тремя четверными прыжками, сообщает «Советский спорт».

Как видно на записи, размещенной на ютуб-канале Super73, 14-летняя россиянка исполнила лутц в четыре оборота, после чего выполнила два четверных тулупа. Лутц является одним из наиболее сложных четверных прыжков, который никогда не наблюдался на соревнованиях в исполнении женщин.

Ранее сообщалось, что Трусова впервые в истории исполнила четверной лутц.