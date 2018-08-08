Внук Третьяка поразил болельщиков отражением двух буллитов в дебютном матче
Максим Третьяк, внук легендарного советского хоккеиста Владислава Третьяка, дебютировал за рижское «Динамо» в матче Кубка губернатора Нижегородской области против «Динамо» из Минска, сообщает «Советский спорт».
Во время игры 21-летний вратарь отразил два буллита в одном периоде.
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«Два буллита за период — да, такого в моей карьере еще не было. Но когда-то все бывает впервые. Нужно было просто отбивать», — приводит слова Третьяка официальный сайт Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Ранее сообщалось, что внук Владислава Третьяка женился.