Оса нанесла повреждение голкиперу киевского «Динамо» в матче Лиги чемпионов

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Голкипер киевского «Динамо» Денис Бойко пострадал из-за укуса осы во время матча первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с пражской «Славией», сообщает «Советский спорт».

Об этом заявил главный тренер киевлян Александр Хацкевич.

«Что касается состояния Бойко, его укусила оса. Я говорю серьезно. Погода? Даже сидеть было тяжело, но неудобно было обеим командам — погода для всех одинакова. Но наши игроки в плане движения выдержали», — приводит слова специалиста пресс-служба «Динамо».

Матч прошел 7 августа в Чехии и завершился со счетом 1:1. «Славия» на последних секундах вырвала ничью у киевского коллектива.