Чемпионка Ефимова воспринимает европейский турнир как хорошую тренировку
Пятикратная чемпионка мира Юлия Ефимова призналась, что выступление на чемпионате Европы по плаванию воспринимает как хорошую тренировку, сообщает ТАСС. Об этом она рассказала журналистам после победы на дистанции 200 м брассом.
«Всегда хочется плыть быстрее, но оценивая пройденную подготовку, понимаю, что сейчас это хороший результат, и видно, где ошибки и недоработки. К этому чемпионату Европы я отношусь как к хорошей большой тренировке. Дистанций тут много, можно хорошо поработать», — заявила Ефимова.
Спортсменка добавила, что отказаться от участия в заплыве на дистанции 200 м комплексом ее вынудило расписание турнира.
«Это было бы очень убийственно, а у меня впереди еще два соревнования - 50 метров и эстафета, поэтому решили, что не стоит так убиваться», — рассказала россиянка.
Ранее Андрей Ефимов, отец и тренер российской пловчихи, прокомментировал выступление дочери на чемпионате Европы по водным видам спорта.