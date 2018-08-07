Чемпионка Ефимова воспринимает европейский турнир как хорошую тренировку

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Пятикратная чемпионка мира Юлия Ефимова призналась, что выступление на чемпионате Европы по плаванию воспринимает как хорошую тренировку, сообщает ТАСС. Об этом она рассказала журналистам после победы на дистанции 200 м брассом.

«Всегда хочется плыть быстрее, но оценивая пройденную подготовку, понимаю, что сейчас это хороший результат, и видно, где ошибки и недоработки. К этому чемпионату Европы я отношусь как к хорошей большой тренировке. Дистанций тут много, можно хорошо поработать», — заявила Ефимова.

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Спортсменка добавила, что отказаться от участия в заплыве на дистанции 200 м комплексом ее вынудило расписание турнира.

«Это было бы очень убийственно, а у меня впереди еще два соревнования - 50 метров и эстафета, поэтому решили, что не стоит так убиваться», — рассказала россиянка.

Ранее Андрей Ефимов, отец и тренер российской пловчихи, прокомментировал выступление дочери на чемпионате Европы по водным видам спорта.