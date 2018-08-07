СМИ: «Спартак» представит Еременко 10 августа

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Московский «Спартак» представит полузащитника Романа Еременко в качестве игрока команды 10 августа, сообщает Sport24.

Контракт футболиста со «Спартаком» будет подписан на проверочный срок. 31-летний финский футболист возобновит карьеру после двухлетней дисквалификации за употребление кокаина.

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Последней командой Еременко был столичный ЦСКА, в составе которого он забил 20 мячей и сделал 17 голевых передач в 80 матчах.

Ранее Нобель Арустамян сообщил детали нового контракта Еременко.