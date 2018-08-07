СМИ: Усманов согласился продать 30% акций «Арсенала» за £550 млн

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Американский предприниматель Стэн Кронке готов выкупить 30% акций лондонского «Арсенала» у российского бизнесмена Алишера Усманова, сообщает ТАСС.

«Мы в KSE (Kroenke Sports and Entertainment) делаем это предложение, чтобы довести долю владения клубом до 100%», — цитирует заявление Кронке Independent.

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Кронке владеет 67% акций «Арсенала».

Отмечается, что американский предприниматель получил одобрение от Усманова о выкупе доли в 30% акций за £550 млн.

Ранее сообщалось, Усманов намерен продать свой пакет акций лондонского «Арсенала».