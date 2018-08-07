«Локомотив» может усилиться нападающим «Барселоны»

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Московский «Локомотив» проявляет интерес к нападающему «Барселоны» Муниру Эль-Хаддади, сообщает «Советский спорт».

Как утверждает журналист Нобель Арустамян, «железнодорожники» рассматривают вариант приобретения марокканца, однако приоритетом для действующего чемпиона России остается вариант с переходом форварда «Краснодара» Федора Смолова.

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«В понедельник в «Локомотиве» также обсуждали фамилию нападающего из «Барселоны» Мунира. Он на рынке, но для «Локо» в списке идет третьим-четвертым. Приоритет – Смолов. Также есть еще кандидат от Эрика Штоффельсхауса, так называемый мистер Х», — написал комментатор.

В минувшем сезоне 22-летний Мунир выступал на правах аренды в «Алавесе». За клуб он провел 37 матчей, в которых забил 14 мячей и сделал шесть результативных передач.

Ранее гендиректор «Локомотива» ответил на слухи о трансфере Смолова.