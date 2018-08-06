«Локомотив» сегодня решит вопрос по трансферу Смолова

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Московский «Локомотив» на ближайшем заседании трансферного комитета клуба рассмотрит вариант возможного приобретения форварда «Краснодара» и сборной России по футболу Федора Смолова, сообщает «СЭ».

В состав комитета «Локомотива» по трансферам входят генеральный директор команды Илья Геркус, члены совета директоров клуба Андрей Бокарев и Василий Кикнадзе, а также его председатель Анатолий Мещеряков. На встрече будет присутствовать главный тренер «железнодорожников» Юрий Семин.

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Также на заседании, которое состоится 6 августа, будет рассмотрен вопрос трансфера нападающего «Милана» Карлоса Бакки.

28-летний Смолов выступает в составе «быков» с 2015 года. В нынешнем сезоне он забил один мяч и сделал одну голевую передачу в двух встречах.

Ранее гендиректор «Локомотива» ответил на слухи о трансфере Смолова.