Хоккеист «Барыса» назвал количество запланированных драк на новый сезон

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Защитник «Барыса» Дамир Рыспаев прокомментировал подготовку команды к предстоящему сезону, передает «Советский спорт».

«Прежде всего нужно хорошо подготовиться. Здесь мы занимались тем же, что и за рубежом. Не вижу разницы. Все зависит от нас, как мы выполним поставленные цели. Сколько будет драк в новом сезоне? Драк не будет. Будет жесткий хоккей всегда», — приводит слова игрока Sports.kz.

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«Барыс» стартует в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 9 августа в игре против «Амура».

Ранее сообщалось, что «Барыс» объявил о переходе нападающего «Авангарда».