Защитник «Сочи» раскритиковал НХЛ за «холодное» отношение к игрокам

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Новичок «Сочи» Йоанн Овитю рассказал, почему решил перебраться в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) после выступлений в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Его слова передает «Чемпионат.com».

«Мне кажется, меня вообще не рассматривали как игрока. Просто тот менталитет – не для меня, мне он не нравится. Неважно, как это назвать, НХЛ или АХЛ, мне это не нравится. Общение с партнерами по команде и тренерами отличалось от того, что было в Финляндии. Я не ожидал, что в НХЛ будет так. Я приобрел этот опыт, стал сильнее, вот и все», — сказал француз.

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В минувшем сезоне Овитю выступал за «Эдмонтон Ойлерз».

Ранее сообщалось, что «Сочи» подписал игрока «Металлурга».