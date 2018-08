Игрок НБА посоветовал Трампу закрыть рот

Центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Миннесота Тимбервулвз» Карл-Энтони Таунс ответил президенту США Дональду Трампу, намекнувшему на низкие умственные способности форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, сообщает «Советский спорт».

«Скажу прямо. В городе Флинт штата Мичиган в некоторых районах до сих пор грязная вода. Тебя же беспокоит интервью человека, который в своем родном городе открыл образовательный центр для детей.

Закрой свой чертов рот. Прекрати использовать свои пальцы для твиттера. Сделай что-нибудь для страны», — написал Таунс в твиттере.

Ранее бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон выразила слова поддержки Джеймсу.

So let me get this straight: Flint, MI has dirty water still, but you worried about an interview about a man doing good for education and generations of kids in his hometown? Shut your damn mouth! Stop using them twitter fingers and get stuff done for our country with that pen. https://t.co/sEkX3OKaJM