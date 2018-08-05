Марадона назвал покушение на Мадуро нападением на народ
Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона поделился эмоциями после новостей о покушении на президента Венесуэлы Николаса Мадуро, передает «Советский спорт».
В своем инстаграме чемпион мира — 1986 выразил слова поддержки венесуэльскому лидеру.
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«Покушение на Мадуро — это покушение на народ. Венесуэла не сдается. Желаю тебе сил, дорогой друг!» — написал председатель правления брестского «Динамо».
5 августа стало известно, что Мадуро пытались убить с помощью дронов со взрывчаткой.
Ранее сообщалось, что Марадона женится на своей 28-летней подруге.