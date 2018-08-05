Бойлер стал талисманом одного из старейших клубов Англии
Английский футбольный клуб «Вест Бромвич Альбион» представил новый талисман команды, сообщает «Советский спорт».
Как информирует The Telegraph, новым символом команды стало средство для подогрева воды — бойлер. Новый маскот был представлен болельщикам в первом матче нового сезона с «Болтон Уондерерз», завершившемся поражением «Вест Бромвича» со счетом 1:2.
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Своеобразный выбор нового маскота обусловлен сотрудничеством клуба с компанией, производящей соответствующие устройства.
По итогам минувшего сезона «Вест Бромвич» вылетел из Английской премьер-лиги (АПЛ).