В «Локомотиве» нашли причину неудачного старта сезона
Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков поделился мнением об игре команды на старте нового сезона, передает «РИА Новости».
В матче за Олимп Суперкубок России «железнодорожники» потерпели поражение от московского ЦСКА (0:1), в первом туре чемпионата России сыграл вничью с «Уфой» (0:0), а во втором туре внутреннего первенство в дерби со «Спартаком» действующие чемпионы также мячей не забили (0:0).
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«Моменты есть, нужно забить и пойдет. Главное, показывать игру, чтобы ребята вошли в форму. К сожалению, чемпионат мира немного сломал нам и другим командам подготовку к сезону», — сказал Мещеряков.
Ранее сообщалось, что гендиректор «Локомотива» призвал болельщиков не беспокоиться.