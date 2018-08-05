Стало известно о состоянии Ковалева после нокаута от Альвареса
Российский боксер Сергей Ковалев уступил в поединке за защиту титула чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 79,38 кг колумбийцу Элейдеру Альваресу, сообщает ТАСС.
35-летний Ковалев проиграл техническим нокаутом в седьмом раунде.
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По словам тренера спортсмена Аброра Турсунпулатова, боксер не получил серьезных повреждений в бою против Альвареса.
«Все хорошо. Сергей пришел в себя», — сказал он.
«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию боксерского вечера в Атлантик-Сити.
Ранее сообщалось, что российский боксер Дмитрий Бивол защитил титул чемпиона мира по версии WBA.