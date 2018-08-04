Смолов выйдет с капитанской повязкой на матч против «Урала»
Стали известны стартовые составы екатеринбургского «Урала» и «Краснодара» на матч второго тура Российской премьер-лиги, сообщает Sport24.
Отмечается, что с капитанской повязкой на встречу выйдет нападающий «быков» Федор Смолов, попавший в ночь на 1 августа в ДТП.
Стартовый состав «Урала»: Ярослав Годзюр, Сергей Брызгалов, Михаил Меркулов, Денис Кулаков, Грегор Балажиц, Николай Димитров, Юрий Бавин, Роман Емельянов, Эрик Бикфалви, Отман Эль Кабир, Владимир Ильин.
Стартовый состав «Краснодара»: Станислав Крицюк, Николай Марков, Александр Мартынович, Кристиан Самбрано, Урош Спайич, Юрий Газинский, Дмитрий Стоцкий, Шарль Каборе, Маурисио Перейра, Виктор Классон, Федор Смолов.
Встреча между «Уралом» и «Краснодаром» состоится 4 августа. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — 14.00 мск.