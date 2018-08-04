Глава UFC: бой Нурмагомедов — Макгрегора станет самым успешным в истории

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Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт поделился эмоциями от предстоящего поединка между российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором, передает ТАСС.

«Утвердить этот поединок было не сложно. Это то, что делает Макгрегора суперзвездой, а Нурмагомедова — настоящим убийцей. Они оба убийцы в октагоне, идут прямо на соперника с начала поединка. Оба находятся в расцвете сил, нас ждет невероятный бой.

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Думаю, этот бой станет самым успешным в истории компании после поединка Макгрегора с боксером Мэйуэзером», — цитирует Уайта mmamania.com.

В ночь на субботу было объявлено, что бойцы проведут бой 6 октября в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC 229. На кону будет стоять пояс UFC в легком весе, которым владеет россиянин.

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