Колобков поздравил сборную России по плаванию с победой в эстафете на ЧЕ

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Министр спорта России Павел Колобков поздравил российских пловцов Климента Колесникова, Владимира Морозова, Евгения Рылова и Данилу Изотова с победой в эстафете 4х100 м вольным стилем на чемпионате Европы по водным видам спорта, передает ТАСС.

«Отличная победа, борьба в финале была напряженной, безусловно, мы ждали от наших пловцов медаль, и здорово, что она оказалась золотой. Поздравляю ребят и тренерский штаб команды с заслуженной наградой и желаю новых успешных выступлений на чемпионате Европы», — заявил Колобков.

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В пятницу российские пловцы в эстафете опередили итальянскую и польскую команды.

Ранее двукратный бронзовый призер Игр завершил карьеру пловца.