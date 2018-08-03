Синхронистки Колесниченко и Субботина выиграли первое золото на ЧЕ

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Российские синхронистки Светлана Колесниченко и Варвара Субботина выиграли золото чемпионата Европы в технической программе дуэтов, сообщает ТАСС.

Спортсменки из России набрали 95,1035 балла, серебро завоевали украинки Анастасия Савчук и Елизавета Яхно (92,6188), бронзу получили итальянки Линда Черрути и Констанца Ферро (89,7519).

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Золотая медаль стала первой для российской сборной на на объединенном чемпионате Европы по летним видам спорта. Комплект медалей, который был разыгран в технической программе дуэтов, стал первым на этом турнире.

Чемпионат проходит с 2 по 12 августа в Глазго, Эдинбурге и Берлине.

Ранее российские шпажисты завоевали пятую медаль на ЧМ по фехтованию.