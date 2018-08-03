Лидеры «Реала» могут покинуть клуб вслед за Роналду

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Полузащитник Тони Кроос и нападающий Гарет Бэйл этим летом могут покинуть мадридский «Реал» и перейти в «Манчестер Юнайтед», сообщает «Советский спорт».

Как информирует Marca, в трансферах футболистов заинтересован лично главный тренер «красных дьяволов» Жозе Моуринью.

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В минувшем сезоне Бэйл провел за «Реал» 26 матчей в чемпионате Испании, забив 16 мячей.

На счету Крооса в сезоне-2017/18 за 27 матчей пять забитых мячей в 27 матчах примеры.

Ранее сообщалось, что «Реал» потребовал у «Манчестер Юнайтед» €500 млн за своего игрока.