Россиянка Кузнецова вышла в четвертьфинал турнира в США
Российская теннисистка Светлана Кузнецова стала четвертьфиналисткой турнира категории International в Вашингтоне (США), сообщает «Советский спорт».
Во втором круге турнира россиянка в двух сетах обыграла представительницу Румынии Ану Богдан со счетом 6:2, 6:1.
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Спортсменки провели на корте 1 час 11 минут.
За выход в полуфинал турнира 33-летняя Кузнецова поборется с казахстанской теннисисткой Юлией Путинцевой, которая ранее одержала верх над американкой Дженнифер Брэйди.
Также сообщалось, что Андрей Рублев вышел в третий круг турнира в Вашингтоне.
Теннис. Вашингтон. 2-й круг
Светлана Кузнецова (Россия) — Ана Богдан (Румыния) — 6:2, 6:1