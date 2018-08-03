Россиянка Кузнецова вышла в четвертьфинал турнира в США

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Российская теннисистка Светлана Кузнецова стала четвертьфиналисткой турнира категории International в Вашингтоне (США), сообщает «Советский спорт».

Во втором круге турнира россиянка в двух сетах обыграла представительницу Румынии Ану Богдан со счетом 6:2, 6:1.

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Спортсменки провели на корте 1 час 11 минут.

За выход в полуфинал турнира 33-летняя Кузнецова поборется с казахстанской теннисисткой Юлией Путинцевой, которая ранее одержала верх над американкой Дженнифер Брэйди.

Также сообщалось, что Андрей Рублев вышел в третий круг турнира в Вашингтоне.

Теннис. Вашингтон. 2-й круг

Светлана Кузнецова (Россия) — Ана Богдан (Румыния) — 6:2, 6:1