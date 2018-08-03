«Реал» хочет получить за лучшего игрока ЧМ-2018 почти €1 млрд

<img src="//img.gazeta.ru/files3/925/11853925/upload-SIZOV_5775-pic905-895x505-48364.jpg">

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес прокомментировал слухи о возможном уходе из команды полузащитника Луки Модрича, передает «Советский спорт».

В последние дни СМИ активно отправляют хорватского футболиста в «Интернационале».

«Уход Модрича возможен в том случае, если кто-то заплатит за него €750 млн», — приводит слова президента «сливочных» Calcio Mercato.

Реклама

32-летний хавбек играет за «королевский клуб» с 2012 года. В составе команды он четыре раза становился победителем Лиги чемпионов. На чемпионате мира — 2018 Модрич завоевал серебро с национальной сборной Хорватии, а также был признан лучшим игроком турнира.