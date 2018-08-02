Игрок НХЛ Панарин поделился мнением о торговых санкциях

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Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин опубликовал шутливое видео в инстаграме, в котором рассказал о влиянии иностранных торговых санкций, сообщает «Советский спорт».

«Как повлияли санкции иностранных компаний? Живем как жили. Курица есть, корова есть, трактор имею. Курица яйца несет, корова молоко дает, мясо есть если что.

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Так что проживаем, все нормально. Свое производство имею в Челябинской области, природа, все нормально. Спрос есть, телефон звонит — разрывается», — сказал Панарин, находясь за рулем трактора.

Ранее бывший защитник ЦСКА Василий Березуцкий поделился мнением о повышении пенсионного возраста в России.