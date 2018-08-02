В Совфеде заявили, что боксер Усик достоин Нобелевской премии Мира

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Российский сенатор Леонид Тягачев заявил, что украинский боксер Александр Усик достоин Нобелевской премии Мира, передает ФАН.

«Считаю, что украинскому спортсмену надо присвоить награду еще выше, чем «Герой Украины». На сегодняшний день то, что он сделал, — это как первый полет в космос Юрия Гагарина. Его пример — уникальный. На него должны равняться, а не критиковать.

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Я как спортсмен, как министр спорта, как президент Олимпийского комитета, как сенатор, говорю огромное спасибо Усику за то, что он имеет такую силу и мужество сказать на весь мир, что пора заканчивать войну в Донбассе и конфликт между Украиной и Россией», — сказал Тягачев.

По мнению сенатора, спорт должен объединять людей.

«Спортсмены против антироссийской пропаганды и политических разногласий, которые мешают им выступать на соревнованиях в России и прославлять свою страну. Усик не побоялся сказать это открыто, не испугался пойти против лживой политики Киева, выступил за дружбу наших народов, мир в своей стране, и за это ему нужно присвоить звание Героя Мира», — добавил Тягачев.

Спортсмен заявил, что и так является героем для своей страны и ему «не нужны никакие медали от государства».

Ранее украинский боксер Усик призвал политиков вернуть мир в страну.