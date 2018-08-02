В СБР прокомментировали заявление Украины о натурализации российских биатлонисток

Член правления Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов прокомментировал смену гражданства трех российских биатлонисток, передает ФАН. Теперь Екатерина Бех, Оксана Москлаенко и Анастасия Рассказова будут выступать за Украину, как заявил глава Федерации биатлона Украины (ФБУ) Владимир Брынзак.

«На тот момент, когда все начиналось, Москаленко по возрасту еще не могла быть в сборной. Речь, прежде всего, идет о Бех и Рассказовой. Последняя была в составе юниорской сборной, по рейтингу она проходила. И не была на первом сборе — сослалась, что болеет. Такая была информация от федерации региональной и от тренера.

Реклама

Потом выяснилось, что она в Белоруссии: узнали об этом от президента белорусской федерации, когда он приехал на очередное совещание. Спросили региональную федерацию и школу — там тоже не знали. Бех и Рассказова уже выступали на международных соревнованиях, поэтому мы уведомили белорусскую сторону, что будем настаивать на карантине.

Карантин подразумевает запрет на участие в международных соревнованиях на срок до двух лет, если спортсмен меняет страну, за которую будет выступать. Это делается через Международный союз биатлонистов (IBU)», — сказал Нуджов.

Спортсменки представляли ГБУ «Спортивную школу олимпийского резерва №43» Москомспорта.

Ранее легенда российского биатлона ответил на обвинения в попытке подкупа.