«Спартак» узнал соперника по третьему квалификационному раунду Лиги чемпионов

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Греческий ПАОК разгромил швейцарский «Базель» в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов и вышел в следующий этап, сообщает «Советский спорт».

Встреча, прошедшая в Базеле, завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. В составе победителей отличились Фернанду Варела, Александар Прийович и Омар Эль-Каддури. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию игры.

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Первый матч между командами также завершился победой греческого клуба — 2:1.

В третьем раунде квалификации Лиги чемпионов ПАОК встретится с московским «Спартаком».

Лига чемпионов. 2-й квалификационный раунд. Ответный матч

«Базель» (Базель, Швейцария) — ПАОК (Салоники, Греция) — 0:3

Голы: 0:1 — Варела, 7; 0:2 — Прийович, 52; 0:3 — Эль-Каддури, 60.