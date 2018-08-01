«Карабах» и «Астана» вышли в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов
Азербайджанский «Карабах» разгромил албанский «Кукеси» в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов и вышел в следующий этап, сообщает «Советский спорт».
Встреча, прошедшая в Баку, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. В составе победителей дублем отметился Даниэль Кинтана, также отличился Дзон Деларж.
На 52-й минуте с поля был удален защитник гостей Альби Ала.
В параллельном матче «Астана» сыграла вничью с датским «Мидтьюлланном» — 0:0. Благодаря победе в первой встрече (2:1) казахстанский клуб вышел в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов.
Лига чемпионов. 2-й квалификационный раунд. Ответный матч
«Карабах» (Агдам, Азербайджан) — «Кукеси» (Кукес, Албания) — 3:0
Голы: 1:0 — Кинтана, 24 (пенальти); 2:0 — Кинтана, 57 (пенальти); 3:0 — Деларж, 89.
Удаления: нет — Ала, 52
«Мидтьюлланн» (Хернинг, Дания) — «Астана» (Астана, Казахстан) — 0:0