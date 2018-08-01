Три российские биатлонистки будут выступать за сборную Украины

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Глава Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак заявил, что российские биатлонистки Екатерина Бех, Анастасия Рассказова и Оксана Москаленко будут выступать за украинскую сборную, сообщает «Советский спорт».

«Эти три девочки были приглашены белорусской федерацией. Они уволились в Москве, прошли сборы с белорусской командой, но что-то там не получилось, и они позвонили мне. Родители у девочек украинцы, документы по получению гражданства сейчас находятся в стадии оформления.

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Нам спортсменки такого уровня в любом случае не помешают, особенно учитывая, что в этой возрастной группе испытываем определенный кадровый дефицит», — цитирует Брынзака официальный сайт Федерации биатлона Украины.

Ранее стал известен состав сборной России по биатлону на следующий сезон.