«Спартак» объявил заявку на матчи третьего раунда квалификации Лиги чемпионов

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Московский «Спартак» определился с заявкой для участия в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов, сообщает ТАСС.

Как передает официальный сайт красно-белых, в список из 29 футболистов вошел защитник Георгий Джикия, восстановившийся после травмы.

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Вратари: Александр Максименко, Артем Ребров, Владислав Терешкин;

Защитники: Сальваторе Боккетти, Георгий Джикия, Андрей Ещенко, Самуэль Жиго, Артем Мамин, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Марко Петкович, Николай Рассказов;

Полузащитники: Денис Глушаков, Сергей Еременко, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Александр Ломовицкий, Лоренсо Мельгарехо, Ивелин Попов, Данил Полубояринов, Квинси Промес, Александр Самедов, Александр Ташаев, Артем Тимофеев, Софьян Ханни, Фернандо;

Нападающие: Зе Луиш, Луис Адриано, Педро Роша.

«Спартак» сыграет с победителем пары «Базель» (Швейцария) — ПАОК (Греция). Первый матч между командами пройдет 1 августа. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Начало — 21.00.